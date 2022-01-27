Через стрілянину в Дніпрі командувач Нацгвардії подав у відставку

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі, внаслідок якої загинуло п’ятеро людей і п’ять дістали поранення.

Про це Балан сказав на брифінгу в Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Також, за його словами, від виконання обов’язків на час розслідування відсторонено командира військової частини, де сталася трагедія, його заступник по роботі з особовим складом і начальник штабу.

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