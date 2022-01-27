Нацгвардієць розстріляв з автомата інших військових і втік зі зброєю: є загиблі і поранені. ВІДЕО

Сьогодні близько 4-ї години ранку у Дніпрі солдат Національної гвардії розстріляв з автомата Калашникова інших військових.

Про жахливий інцидент повідомили у Національній поліції.

“27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш” сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення”, – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження, він родом з Одеської області.

У Дніпрі розпочато операцію “Сирена”.

“У місті введено поліцейську операцію “Сирена”. По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі”, – зазначають у Нацполіції.