Сказати, що українці всім серцем довіряють державі та її інститутам – означало б видати бажане (для влади) за дійсне. Або ж – просто покривити душею. Довіряти тому (чи тим), хто тебе регулярно дурить – все одно, що власноруч поставити собі на чоло тавро невиліковного мазохіста. Або, принаймні, зовсім наївного ідеаліста. 

І все ж навіть серед цього океану всезагального скепсису є місце для острівців довір’я. Як свідчать соціологічні дослідження, серед державних та суспільних інституцій українці найбільше довіряють Збройним силам, волонтерам, Державній службі з надзвичайних ситуацій і церкві. ЗСУ в цьому переліку  на першому місці – їм довіряють 69% опитуваних. Для цього, очевидно, є підстави. Армія в силу самого свого призначення несе головний тягар протистояння з Росією на Донбасі й наразі забезпечує решті країни відносно спокійне (хоча й далеко не безпроблемне) життя. ЗСУ помітно прогресували в порівнянні з 2014 р. і у міжнародному рейтингу армій Global Firepower 2021 ЗСУ вперше посіли 25 місце з-поміж 140 країн світу. Серед країн Європи  за потужністю українська армія сьома після Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі. Все це спроможне навіть змусити трохи пишатися нашою збройною потугою, але… сьогодні о 3.40 ранку солдат-строковик розстріляв з автомата караул військовослужбовців Національної гвардії на заводі “Південмаш” у Дніпрі, після чого втік зі зброєю і цілою купою набоїв.  Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна. Ще п’ятеро людей отримали поранення.

Звичайно, тепер буде розслідування, яке, можливо, й виявить, що призвело до цієї трагедії; за його результатами Міноборони видасть рекомендації щодо недопущення  подібних випадків у майбутньому; хтось із командирів позбудеться посади… Все ж, якщо спробувати розібратися в причинах, так би мовити, на відстані, то на думку спадають дві найбільш ймовірні.

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Перша: так звані нестатутні взаємини. Ця “відрижка” радянської армії, вочевидь, відчуватиметься доти, доки армія комплектуватиметься призовниками і доки в ній будуть “діди” і “салаги”. З цією заразою нібито намагалися (чи зображали, що намагаються) боротися і в тій же радянській армії, але… увечері командири рот, зводів і старшини йшли додому, а казарма починали жити своїм життям – за своїм неофіційним статутом. Цілком можливо, що “дістали” 20-річного уродженця Ізмаїла до такої міри, що він з відчаю і безвиході схопився за автомат..

Друга можлива причина: неадекватність самого військовослужбовця. Не секрет, що у своєму благородному бажанні виконати план призову (про що вини з гордістю рапортують) військові комісаріати руками своїх медичних комісій нерідко дивиться крізь пальці отих самих рук на очевидні відхилення у фізичному і психічному стані майбутніх рекрутів, благословляючи до лав ЗСУ “і сліпого, і кривого”.

Яка з цих причин (чи, можливо,  якась інша) спровокувала трагедію на “Південмаші”? Воно, слід вважати, буде всебічним і ретельним.

Однак навряд чи поставить надійний заслін перед подібними випадками в майбутньому…