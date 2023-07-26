Через негоду на Тернопільщині пошкоджено більше ста житлових будинків

Понад 100 житлових будинків пошкоджено на Тернопільщині через негоду.

Про це повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. За його словами, найбільше негативних наслідків зазнала Білобожницька громада.

На Тернопільщині створили спеціальну комісію, які досліджує наслідки негоди.

«Минулої доби на території області спостерігалося ряд негативних наслідків, найбільше в нас постраждав Чортківський район, населені пункти, які знаходяться в Чортківському районі, це три територіальні громади: Гусятинська, Копичинецька, а також Білобожницька. Найбільше негативних наслідків трапилося у Білобожницькій територіальній громаді, у трьох населених пунктів пошкоджено близько ста будинків. Створено комісію, яка буде аналізувати наслідки негоди і приймати рішення щодо ліквідацій цих наслідків. Вчора по дорозі АН19 було ускладнено проїзд через падіння гілок і поламані дерева», – каже Сергій Данілін.

На дорогах області працюють рятувальники, вони намагаються звільнити проїзд від повалених дерев.