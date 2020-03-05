Протиепідемічні заходи у загальноосвітніх школах запроваджувати у Західній Україні, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Таким чином хочуть попередити поширення коронавірусної інфекції серед дитячого населення.

Вже найближчим часом Україна буде вимушена вводити обмежувальні заходи, – наголосив Віктор Ляшко. Вони стосуються припинення навчального процесу, а також обмеження масових заходів: змагань, конференцій, тренінгів, концертів.

«Тимчасово закриватимемо школи для проведення протиепідемічних заходів. Будемо робити розрив в навчальних процесах з метою зменшення масового скупчення людей, бо всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Також це стосується й інших подій масового характеру».

Додамо, за інформацією Чернівецької облдержадміністрації, ще двох буковинців сьогодні госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Вони цими днями повернулися з Італії. На Тернопільщині коронавірусу наразі не виявлено, випадок захворювання у дитини не підтвердився.

Софія Романська

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