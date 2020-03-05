Депутати підтримали пропозицію виділити 3 мільйони гривень, які будуть спрямовані для забезпечення виконання заходів щодо запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Кошти виділені для придбання апарату штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту та медикаментозних препаратів.

Голова обласної ради Віктор Овчарук вніс пропозицію звернутися до керівництва держави з пропозицією спрощення процедури тендерних закупівель медичного обладнання, засобів захисту та препаратів, необхідних для подолання та попередження коронавірусу. «Процес тендерних закупівель займає кілька тижнів. На жаль, за цей час інфікуватися може не одна людина», – наголосив очільник обласної ради.

Також підтримана пропозиція звернутися до органів місцевого самоврядування області також передбачити кошти для запобігання занесенню та поширенню коронавірусу.

Після обговорення, внесення пропозицій депутати підтримали рішення щодо внесення змін до обласного бюджету.

Також внесено зміни в обласну програму “Здоров’я Тернопілля”.