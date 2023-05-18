Через двадцять років після загибелі: захоронили рештки юнака, якого друзі закопали на сміттєзвалищі. ВІДЕО

Поховали майже через 20 років після загибелі. Юрка Семенюка з Тернопільщини тривалий час вважали безвісти зниклим.

Аж через 17 років з’ясувалося, що з ним трапився нещасний випадок. А налякані друзі закопали тіло на смітнику. Чи вдалося правоохоронцям з’ясувати причину смерті юнака? Чи понесли відповідальність товариші, які були з Юрком у ту ніч? Про це – в сюжеті телеканалу Т1.

Він зник 19 років тому. І лише зараз його ховають. У домовині те, що від нього залишилось. Кістки, адже це єдине, що знайшли після довгих років пошуків, а потім і експертиз. Зникнення юнака шокувало всю Україну, а родина — роками страждала, молилась і мала надію на те, що Юрко живий.

Ця історія тягнеться вже багато років. В березні 2004-го року Юрій Семенюк вийшов вночі з рідного дому і більше сюди не повернувся. Рідні вірили та сподівалися на повернення юнака до останнього.

Юрій Семенюк — молодий хлопець з Тернопільщини. Завжди був для всіх прикладом. Знайомі та родина пам’ятають про нього лише хороше. Однак 19 років тому сталось те, у що важко повірити та чого не очікував ніхто. 18 березня 2004-го Юра помер. Однак історію його смерті, кажуть рідні, слідчі не розкрили і до сьогодні.

Четверо хлопців, які жили на одному подвір’ї у сусідніх будинках у селі Сухівці, пішли начебто красти кольоровий метал. Серед них був і Юра.

Саме тоді парубок зник з невідомих причин. Втім, після 17 років мовчання один з його друзів — Сергій Зайнулін, будучи напідпитку, розповів куму сім’ї Семенюків, що Юра — мертвий. Мовляв, в ту ніч хлопця вдарило струмом. Друзі злякалися і вирішили захоронити тіло самостійно. Вони вивезли його до сусіднього села Гнилички і закопали на сміттєзвалищі.

Більше — у сюжеті.