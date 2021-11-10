Депутати Тернопільської обласної ради погодили призначення Світлани Крикончук на посаду директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту».

Світлану Крикончук призначено на посаду в порядку переведення з посади інструктора-методиста комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» на умовах контракту терміном на п’ять років, увільнивши її від виконання обов’язків на посаді директора цієї установи.

Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, згідно з рішенням, доручено укласти контракт з директором комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту».

Довідково:

Світлана Євгеніївна Крикончук (нар. 21 грудня 1984, с. Цеценівка Шумського району Тернопільської області) — українська біатлоністка, майстер спорту міжнародного класу, срібна призерка чемпіонату Європи, чемпіонка Всесвітньої Універсіади, п’ятиразова чемпіонка світу та Європи з літнього біатлону.