У Тернополі, окрім демонтажу пам’ятника російському поету О.Пушкіну, планується перейменувати вулиці, назви яких мають російське і радянське значення.
«У Тернополі заплановано змінити назви вулиць, які пов’язані із країною-агресором чи комуністичним режимом. Планується перейменувати вулиці нашого міста на честь видатних українських діячів в різних галузях, діячів мистецтва та культури, захисників України, героїчних українських міст чи подій», – пояснив міський голова Сергій Надал.
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Серед вулиць, які насамперед будуть перейменовані, є:
вул. Глінки (російський композитор);
вул. Чехова (російський письменник);
вул. Пушкіна (російський письменник);
вул. Достоєвського (російський письменник);
вул. Ломоносова (російський вчений);
вул. Живова (солдат окупаційної армії);
вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);
вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);
вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);
вул. Гагаріна (радянський космонавт).
Нагадаємо, нещодавно була зареєстрована петиція «Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою російської культури», яка ще задовго до закінчення терміну збору підписів, набрала 324 із 300 необхідних голосів. Це демонструє, що тернополяни підтримують ініціативу повного викорінення «російського/радянського світу» з території нашого міста.
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Пропозиції щодо переліку вулиць, які слід перейменувати у Тернополі в рамках дерусифікації, та нові назви вулиць тернополяни можуть подавати, заповнивши Google-форму, а також надсилати на електронну пошту [email protected].