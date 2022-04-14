Чехов і Гагарін підуть услід за Пушкіним: у Тернополі перейменують ряд вулиць

У Тернополі, окрім демонтажу пам’ятника російському поету О.Пушкіну, планується перейменувати вулиці, назви яких мають російське і радянське значення.

«У Тернополі заплановано змінити назви вулиць, які пов’язані із країною-агресором чи комуністичним режимом. Планується перейменувати вулиці нашого міста на честь видатних українських діячів в різних галузях, діячів мистецтва та культури, захисників України, героїчних українських міст чи подій», – пояснив міський голова Сергій Надал.

Читайте також: “Все російське має бути демонтоване”, – мер Тернополя про знесення пам’ятника Пушкіну

Серед вулиць, які насамперед будуть перейменовані, є:

вул. Глінки (російський композитор);

вул. Чехова (російський письменник);

вул. Пушкіна (російський письменник);

вул. Достоєвського (російський письменник);

вул. Ломоносова (російський вчений);

вул. Живова (солдат окупаційної армії);

вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);

вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);

вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);

вул. Гагаріна (радянський космонавт).

Нагадаємо, нещодавно була зареєстрована петиція «Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою російської культури», яка ще задовго до закінчення терміну збору підписів, набрала 324 із 300 необхідних голосів. Це демонструє, що тернополяни підтримують ініціативу повного викорінення «російського/радянського світу» з території нашого міста.

Читайте також: Пушкін пішов услід за військовим кораблем: у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету

Пропозиції щодо переліку вулиць, які слід перейменувати у Тернополі в рамках дерусифікації, та нові назви вулиць тернополяни можуть подавати, заповнивши Google-форму, а також надсилати на електронну пошту [email protected].