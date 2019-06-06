Засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський декілька днів тому почав активну передвиборчу роботу.

Принаймні, такий висновок можна зробити, переглядаючи фейсбук-сторінку майбутнього політика.

Зустрічі з колективами, розмови на економічні теми, пояснення азів формування бюджетів та принципів розприділення бюджетних коштів – все це наштовхує на думку, що така активність «не просто так».

Найімовірніше, йдеться про виборчий округ з центром в місті Зборові, де в Чайківського зосереджені практично всі виробничі потужності.

Легальні робочі місця, великі об’єми по сплаті податків, меценатство та пайовики – сильні козирі, які виводять його в лідери серед будь-яких інших кандидатів по цьому окрузі. Додамо до цього підтримку громад (Аграрна партія показала непоганий результат на виборах до ОТГ) та церкви і робимо висновок, що боротися з Чайківським буде нелегко.

Рейтинг Чайківського зростає ще і на фоні інших можливих кандидатів: відомі партії мають великий антирейтинг, а нові політичні сили не мають «розкручених» облич.

Нагадаємо, що дострокові вибори до Парламенту призначені на 21 липня. Проте остаточне рішення законності Указу Президента про розпуск парламенту – за Конституційним судом.