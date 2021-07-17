Відійшов у вічність колиній декан інституту міжнародних відносин Західноукраїнського національного університету Анатолій Тибінь.

Про це повідомляють на сторінці ВУЗу.

“З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 16 липня 2021 року, відійшов у Вічність Тибінь Анатолій Михайлович.

Ректорат, профспілковий комітет, професорсько-викладацький колектив, студентство Західноукраїнського національного університету глибоко сумують з приводу передчасної смерті Анатолія Михайловича та висловлюють щирі співчуття рідним і друзям.

Низько схиляємо голову перед згаслою свічею життя Анатолія Михайловича . Він був

людиною зі світлою душею, щирим і люблячим серцем, порядним відношенням та турботою про ближнього.

Вічна пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.