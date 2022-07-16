“Було лише три години”: у поліції розповіли, як доправляли з Чорткова до Тернополя донорське серце

Старший сержант поліції Руслан Попіль зізнається, такого «вантажу» ще не доводилось перевозити.

У трансплантології надважливо все, але найперше завдання – вчасно транспортувати орган. У цьому команді фахівців зі столичного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова та Тернопільської обласної клінічної лікарні допоміг поліцейський водій.

Вперше операцію з пересадки донорського серця у Тернополі було проведено 8 липня. Для 38-річного пацієнта з важкою серцевою патологією це був єдиний шанс на життя. І його допомогли реалізувати не лише медики.

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Транспортування донорського органу з Чортківської міської лікарні, де відбулась експлантація серця, до обласного медичного закладу здійснювалося службовим автомобілем тернопільської поліції за кермом якого перебував поліцейський водій Руслан Попіль.

«Для мене це перший в житті досвід транспортування донорського органу, – розповідає старший сержант. – Хвилювання було таке, що словами не передати. Здавалося, звична справа – їхати за кермом автомобіля, але думка, що і від тебе, до певної міри, залежить порятунок людського життя – відчуття, якого не описати. Це потрібно було зробити у найкоротші терміни. Як пояснили мені лікарі, було лише три години, аби встигнути зробити все необхідне і тим самим дати шанс людині на життя».

З надважливим завданням упоралися всі, і сьогодні, зі слів медиків, пацієнт з «новим» серцем почувається добре.