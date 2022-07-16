Першу операцію з пересадки серця провели у Тернопільській обласній лікарні.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Пацієнт почувається добре.

Операція відбулася 8 липня. Хворий перебував на постійній медикаментозній підтримці.

«У Тернопільській обласній клінічній лікарні на базі відділення кардіології та трансплантології провели першу операцію з пересадки серця. Пацієнт – чоловік близько 40 років зі серцевим захворюванням. На сьогоднішній день людина почувається добре, при свідомості. Лікарі пробують ставити на ноги. Можемо вважати, що Тернопільщина вже стала тою областю, яка почала пересадку органів. Хоча за вікном війна, але ми думаємо про наших людей, надаємо медичну допомогу. Це значно підвищує рівень нашої медицини», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, відділення кардіології та трансплантології в обласній лікарні відкрили кілька тижнів тому. Операції потребував 40-річний чоловік. Як тільки медикам стало відомо про потенційного донора, вони одразу розпочали підготовку необхідних документів, в тому числі, погодження родичів. Транспортування донорського органу здійснювалося за участю працівників поліції. Тернопільські медики працювали спільно з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. Амосова.