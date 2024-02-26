У Тернополі вперше в Україні видалили злоякісну пухлину серця методом аутотрансплантації. Лікарі обласної клінічної лікарня вийняли серце з грудної клітки пацієнта, щоб повністю видалити пухлину. Операція тривала близько 13 годин.

Йдеться про саркому задньої стінки лівого передсердя методом аутотрансплантації. Допоки лікарі видаляли пухлину, життя пацієнта забезпечував апарат штучного кровообігу, повідомили в обласній державній адміністрації.

Пацієнт – 45-річний військовослужбовець. Він отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги. Лікарі діагностували у нього важку мітральну недостатність.

“До нас у відділення військовослужбовця направили на планову рутинну операцію, – розповідає кардіохірург, завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні Володимир Мороз, – Під час діагностики ми бачили певну масу, яку ми сприйняли як тромботичну, у лівому передсерді. Коли ж почали операцію, виявили пухлину. Взяли гістологію і вирішили не продовжувати планову операцію, тому що до такого масштабного втручання потрібно було підготуватися”.

Лікарі вивчали літературу, переглядали відео і досліджували інформацію, яка є наявна щодо цієї патології у закордонних джерелах. Та одночасно готували пацієнта до операції.

“Щоб отримати доступ до пухлини, враховуючи її розмір і місце розташування, потрібно було провести експлантацію серця, – розповідає Володимир Мороз. – Операція відбувалася у два етапи. Ми вийняли серце з грудної клітки пацієнта, видалили частини пухлини, які залишилися у грудній клітці, сформували нову задню стінку лівого передсердя з бичачого перикарду, вшивши в нього всі легеневі вени. Другий етап – це робота з серцем. Саркома вразила мітральний клапан серця і частину лівого передсердя, які були вражені саркомою, тому ми видалили їх. Після цього ми відновили геометрію лівого передсердя теж за допомогою бичачого перикарду та встановили новий мітральний клапан”.

Післяопераційний період був складний. Як розповідає Володимир Мороз, команда закладу робила все можливе і неможливе, аби допомогти пацієнту.

“Зараз стан пацієнта задовільний, – зазначив кардіохірург. – Ми його виписали. Зараз він у Києві перебуває з сім’єю. А також проходить реабілітацію та спецлікування”.