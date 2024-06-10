«Тиждень донорства крові» розпочався у Тернополі 10 червня. Триватиме він до 14 червня, коли відзначають Всесвітній день донора. У цей період усі бажаючі можуть не тільки здати кров, а й дізнатися цікаві факти про неї, а також отримати подарунки.

Організовують захід Тернопільський обласний центр служби крові та громадські організації «ДонорUA» і «Я донор». «Тиждень донорства крові», за словами начальниці департаменту охорони здоров’я ТОВА Ольги Ярмоленко покликаний популяризувати донорство крові, формувати свідоме ставлення громадян до процесу донорства та створити надійні запаси крові та її компонентів, які щодня потрібні медикам для порятунку цивільних пацієнтів і поранених військовослужбовців Збройних Сил України.

Кожен день тижня присвячений певній групі крові. Понеділок – першій, вівторок – другій, середа – третій, четвер – четвертій, пʼятниця – усім групам крові.

– Щодня з 08:00 до 13:00 в Тернопільському обласному центрі служби крові, що на вулиці Клінічній, 8 донори зможуть здати кров, дізнатись цікаві факти про власну групу крові, зробити якісний загальний аналіз крові, отримати приємні подарунки від партнерів та зробити яскраві світлини на інтерактивних фотозонах, – повідомив Олександр Хома, голова громадської організації «Я донор».

Здати кров можуть особи старші 18 років. Із собою необхідно мати паспорт, водійське посвідчення або застосунок Дія. Виконуючий обов’язки генерального директора КНП «Тернопільський обласний центр служби крові» Василь Хомінець запросив до здачі крові людей із негативним резусом, оскільки його мають тільки 15% від всього населення. Він також зазначив, що в області є понад 300 почесних донорів, які здали 60 і більше донацій. А з початку 2024 року таке звання отримали ще 8 осіб.