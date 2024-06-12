“Тиждень донорства крові” триває у Тернополі. Акцію приурочили до Всесвітнього дня донора. З цієї нагоди жителі краю здають кров для військових Збройних сил.

До акції масово долучаються колективи різних тернопільських компаній та установ. Серед них – аграрії, педагоги, поліціянти. Наталія Оленюк стала донором вперше.

«Донорство крові на тромбоцити. Для мене така донація вперше. Вирішила долучитися до «Тижня донорства крові». Сподіваюся дві каплі моїх тромбоцитів допоможуть для порятунку цивільних пацієнтів чи поранених військовослужбовців Збройних Сил України».

Донори можуть також отримати якісний аналіз крові та подарунки. Акція триватиме до 14 червня.

«У програмі акції пʼять тематичних днів присвячених певній групі крові: понеділок — 1, вівторок — 2, середа — 3, четвер — 4, пʼятниця — усі групи крові. Щодня з 08:00 до 13:00 в Тернопільському обласному центрі служби крові донори зможуть здати кров, дізнатись цікаві факти про власну групу крові, зробити якісний загальний аналіз крові, отримати приємні подарунки від партнерів та зробити яскраві світлини на інтерактивних фотозонах», – розповів співорганізатор «Тижня донорства крові» Олександр Хома.

Акція покликана створити запаси крові та її компонентів, які щодня потрібні медикам для порятунку цивільних пацієнтів і поранених військовослужбовців Збройних Сил України.