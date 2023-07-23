Будуть видавати три типи повісток: як проходитиме мобілізація в Україні з 1 серпня

В Україні до 18 серпня продовжується мобілізація чоловіків віком до 60 років.

У серпні призовники зможуть отримати один із трьох типів повісток. Відповідальність за ігнорування та неявку до військкомату залишається незмінною, повідомляє видання Today.ua.

Які три типи повісток є в Україні

Повістка для уточнення даних – передбачає уточнення даних військовозобов’язаного чоловіка, місце його роботи, місця проживання тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії – вимагає від військовозобов’язаного чоловіка пройти медичний огляд. До неї додається картка дослідження та медогляду військовозобов’язаного. Після проходження медкомісії на цій картці буде вказано висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Мобілізаційний наказ – це спеціальна довідка, що видається призовникам, які пройшли медичний огляд і визнані придатними до військової служби.

Відповідно до законодавства вручати повістки мають право:

уповноважені представники ТЦК;

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності).

Як та де можуть вручати повістки українцям

В законах Україні ніде не зазначено, в якому місці можуть вручати повістку, саме тому їх вручають всюди: на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах.

Для того, щоб вручити повістку, спочатку треба встановити особу, якій вона вручається. Тому у воєнний час чоловікам призовного віку потрібно завжди носити з собою документи і надавати для перевірки уповноваженій особі. На підставі документу, що посвідчує особу, і виписується повістка.

Якщо потенційний призовник не з’явився по повістці, в якій розписався, для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність.