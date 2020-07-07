Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України щодо сільського голови Заліщицького району, який отримав 500 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, посадовець одержав від місцевого підприємця неправомірну вигоду за видачу рішення виконавчого комітету сільської ради про дозвіл на розміщення 5 об’єктів зовнішньої реклами (білбордів). Рекламні щити мали встановити вздовж автомобільної траси на ділянці, що підпадає під юрисдикцію сільської ради.

На даний час, голова органу місцевого самоврядування відсторонений від посади.