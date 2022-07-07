У Лішні на Кременеччині розпочали будівництво Всеукраїнського храму-пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні.

Про це Суспільному розповів священник ПЦУ отець Андрій Любунь.

За його словами, будують храм поруч з каплицею, яку звели в селі на початку війни – у 2014 році. Там зараз зберігають гранітні плити з іменами українських бійців, які загинули, захищаючи Україну. Як розповів отець Андрій Любунь, ці плити вже не вміщаються у каплиці, тому будують храм.

“Будівництво, яке розпочалося тут, воно підкріплює віру в перемогу, віру в майбутнє України. Бо будь-яка держава, яка не шанує своїх полеглих героїв є приреченою. І це місце, тут за задумом має бути великий комплекс, реабілітаційний центр”, – каже Любунь.

Також будують дерев’яну дзвіницю в пам’ять про загиблих бійців з Івано-Франківщини. Дерево для неї пожертвували благодійники з Івано-Франківської області, каже Андрій Любунь. Висота дзвіниці – 13 метрів.

“Я майже щотижня буваю на фронті. Коли починав це будівництво, я радився з хлопцями і вони сказали6 “Не думай, не вагайся, починай будувати, перемога за нами. Тому от власне це, що надихнуло мене – це бажання хлопців перемогти, воля, вірять в те, що вони переможуть. Військові більше вірять в нашу перемогу, ніж ми тут цивільні, на місці. Завжди кажу, що я їду на фронт, щоби пройти реабілітацію, підзарядитися цією енергією переможною. Перемога за нами, однозначно. Слава Україні!”, – розповів Любунь.

Будують храм за гроші благодійників і родин загиблих, каже Андрій Любунь. Допомагає розробляти проєкти для будівництва дружина бійця Правого Сектора Наталія. Робить це безкоштовно, каже Андрій Любунь. Плити, яких у капличці сотні – робить отець Андрій Любунь разом з батьком загиблого бійця з 95 бригади Володимиром. Списки загиблих передають родини бійців, також жертвують гроші.

Нагадаємо, щороку в Лішні поблизу каплички відбувається триденна Всеукраїнська проща родин загиблих у російсько-українській війні. Цього року її планують провести 5 серпня. Через воєнний стан вона триватиме тільки один день і з обмеженою кількістю людей.