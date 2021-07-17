Юні важкоатлети із Бучача завоювали «золото» та «срібло» у Скадовську. У змаганнях брали участь юнаки та дівчата до 15 років. Наш регіон представляли шестеро спортсменів з Бучацької спортивної школи.

Турнір проходив на Херсонщині. Загалом у змаганнях брали участь понад 160 спортсменів з 16 областей України. За результатами поєдинків наша область зайняла третє місце. Як повідомив тренер Ігор Барановський, у підсумковій таблиці змагань, за результатами виступів наших спортсменів, які здобули одну золоту та три срібних медалі, наша область посіла третє місце, поступившись Луганській та Одеській областям. Щодо докладних результатів наших юних важкоатлетів, то Юрій Морський у ваговій категорії 81 кг. отримав такі результати: ривок – 86 кг, поштовх – 102 кг (у сумі 188 кг). Чимало зусиль доклали до цього здобутку тренери Ярослав Козюпа та Ігор Павликівський. Срібними призерами турніру стали важкоатлети з Бучача: Павлюх Денис здобув ІІ місце, молодший на рік від своїх суперників; Павлюх Максим у ваговій категорії 61 кг. здобув ІІ місце; Нановський Назар – вагова категорія 81 кг. виборов ІІ місце. Свою лепту у загальний результат команди внесли також Морпак Володимир та Матура Іван. Вихованець Бучацької ДЮСШ Юрій Морський став переможцем Всеукраїнських змагань з важкої атлетики «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед юнаків та дівчат до 15-ти років».

Переможці та призери отримали грамоти та нагороди. Наразі вони готуються до змагань міжнародного рівня.