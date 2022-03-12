Білоруси розбирають колії і копають рови, аби не впустити своїх військових в Україну

Білоруські війська можуть приєднатися до російських і вести війну проти України, але Луцьк готовий до спротиву.

У цьому запевнив в ефірі Радіо НВ міський голова Ігор Поліщук. Він додав, що більшість білорусів не підтримує участі їхньої держави у війні.

«Минулої п’ятниці я записав відеозвернення до нашого міста-побратима Бреста, яке знаходиться за 200 кілометрів. У нас майже 20-річна історія дружби і гарних відносин. <…> Ми надіслали [звернення] в усі можливі фейсбук-групи, на youtube-канали, в усі заклади Бресту, з якими ми коли-небудь контактували — в школи, лікарні, спортсменам, діячам культури. Саме в Бресті дислокується 48 окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил Республіки Білорусь. Минулого тижня від Генштабу ЗСУ стало відомо, що саме вона, ймовірно, може вторгнутися на територію України. Ми моніторили реакцію на це звернення. Абсолютна більшість білорусів не підтримують цих військових дій, вони не підтримують участь Білорусі в агресії», — розповів Поліщук.

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Жителі Волинської області мають родичів, друзів чи знайомих в Білорусі, які, за словами мера, запевняють, що перешкоджають майбутнім діям білоруської армії у разі їх приєднання окупантів:

«Вони повідомляють нам про те, що білоруси, небажаючи допустити участі Білорусі і кровопролиття, людських жертв, вже сьогодні самовільно здійснюють такі дії, як розбирання залізничних колій для того, щоб не можна було підвезти техніку; копання протитанкових ровів, щоб танки не могли йти».

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що що українські військовослужбовці готові до можливого вторгнення Білорусі на територію України.

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 11 березня сказав Володимиру Путіну, що Україна нібито «підготувала позиції для завдання удару по Білорусі».

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білорусів і попередив, що командування російських окупаційних військ готує провокації — удари по ряду населених пунктів, розташованих біля українсько-білоруського кордону.

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Згодом у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала удару по н.п. Копані у Білорусі біля кордону з Україною. У міністерстві оборони Білорусі спростували інформацію про удари по території країни.

Росія, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, використовує для своїх цілей територію Білорусі. Звідти на українську територію летять літаки та ракети, йде техніка. Також режим Лукашенка дозволив перевозити своєю залізницею російські ракети.