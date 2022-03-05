Враховуючи військову агресію Російської Федерації проти України, 4 березня, на засіданні тринадцятої сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли звернення до білоруських міст-партнерів Тернополя – Гродно та Пінська.

« … не допустіть втягування Білорусі до нелюдської агресії Росії проти України! Зупиніть напади на Україну з білоруської землі! Ініціюйте акції протесту проти злочинних намірів вашої влади напасти на Україну! Не дозвольте кидати синів білоруського народу на вірну загибель! Пам’ятайте, ми українці і захищатимемо свою землю і своє майбутнє до останньої краплі крові!

Щиро бажаємо, щоб Білорусь стала такою ж доброю та безпечною, якою вона завжди була. Щоб Тернопіль, Гродно та Пінськ знову стали справжніми містами-партнерами…», – йдеться у тексті рішення.

Звернення підтримано, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку регламенту та депутатської діяльності.

Текст звернення додається:

Містам-партнерам Тернополя –

Гродно та Пінську

Республіка Білорусь

Звернення Тернопільської міської ради

до білоруських міст-партнерів Тернополя – Гродно та Пінська

Громади міст-партнерів Тернополя! Колеги міські голови Гродно та Пінська!

Ми близько трьох років успішно розвивали наше партнерство з Гродно та Пінськом, будували спільні економічні та інвестиційні проєкти. Жили в мирі та злагоді.

Але сьогодні українські міста живуть в таких умовах, які були на нашій українській та на вашій білоруській землі під час Другої світової війни, коли по наших народах завдав удару німецький фашизм. Сьогодні нашу українську землю атакує новий агресор – московський фашизм.

Обстріли, бомбардування житлових будинків, лікарень, об’єктів життєзабезпечення. Московські окупанти «воюють» проти шкіл, дитячих садочків, пологових будинків, проти машин швидкої медичної допомоги. Це наша теперішня реальність.

Тепер ми поставимо Вам прості питання. Чому білоруський народ, який постраждав від німецького фашизму, став на сторону нового зла – фашизму московського? Чому саме з білоруської землі на українські міста летять балістичні ракети? Чому з ваших аеродромів вилітають літаки та гелікоптери, які бомблять українську землю? Чому з білоруських військових баз в Україну вирушають колони московської бронетехніки, які вбивають наших дітей? Чому наші білоруські добрі сусіди готуються зі зброєю зайти на українську землю?

Як ви можете при цьому спокійно спати? Як Ви зараз дивитися в очі своїм батькам, про що розповідаєте на ніч своїм дітям?

Закликаємо Вас згадати, що ви білоруси – великий народ! Ми підняли прапор незалежної Білорусії у Тернополі, але не хочемо його топтати ногами, як зараз топчемо прапор Росії.

Не допустіть втягування Білорусі до нелюдської агресії Росії проти України! Зупиніть напади на Україну з білоруської землі! Ініціюйте акції протесту проти злочинних намірів вашої влади напасти на Україну! Не дозвольте кидати синів білоруського народу на вірну загибель!

Пам’ятайте, ми українці і захищатимемо свою землю і своє майбутнє до останньої краплі крові!

Щиро бажаємо, щоб Білорусь стала такою ж доброю та безпечною, якою вона завжди була. Щоб Тернопіль, Гродно та Пінськ знову стали справжніми містами-партнерами.

Білоруси! Щиро віримо, що ви зробите правильний вибір у вашому житті, залишитися надійними партнерами, а не відкрито станете на бік московського агресора!

Будьте Білоруссю, а не Московією!

Слава Україні!

Прийнято на пленарному засіданні 13 сесії Тернопільської міської ради 04 березня 2022 року.

Міський голова Сергій НАДАЛ