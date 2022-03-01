“Всі, хто сюди приїде, будуть лежати в землі, а потім – горіти у пеклі”, – Сергій Міхалок емоційно звернувся до білорусів. ВІДЕО

Білоруський музикант Сергій Міхалок, який живе в Україні, записав дуже емоційне звернення до своїх співвітчизників.

Він закликав білорусів не лізти у війну росії з українцями, бо це злочин проти людства і вірна смерть.

Відео своєї промови лідер гурту Brutto Nostra виклав у соцмережах.

“Білоруси! Трус і зрадник Лукашенко, засцявши, здав нашу країну божевільному тирану путіну. Ці два гандона використовують територію Білорусі, щоби атакувати нашу братську Україну. Вони (білоруси – ред.) всі тут помруть, тому що ЗСУ – це найсильніша армія у світі. Поки не пізно, саботуйте всі накази”, – закликав артист.

“Все це злочин перед людством. Куди ви лізете?! Вашими руками два тирана роблять свої брудні, чорні справи”, – наголосив Міхалок.