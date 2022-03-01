Білоруські добровольці, котрі захищають Україну, записали звернення до співвітчизників і військових Білорусі.

У ньому бійці закликають земляків не брати участь у війні проти України, яку розпочав путін. Вони наголошують, що українці боряться за власну свободу, і для України це – Велика Відчизняна війна.

Також бійці радять білоруським військовим, при неможливості уникнути відправлення в Україну, відразу здаватися тут у полон. Вони наголошують, що українська влада не буде ставитися до таких військових як до полонених, а навпаки – прийме їх і надасть політичний притулок.