Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж 5-6 серпня.

На автодорозі поблизу села Великий Ходачків не розминулися автомобіль “Toyota RAV 4 та рейсовий автобус “Mersedes-Bens”. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій іномарки, виконуючи маневр розвороту, зіткнувся з автобусом.

Внаслідок аварії травмувалися троє пасажирів маршрутного транспорту. Їх з різними ушкодженнями доправили до медичних закладів у Тернополі. Винуватця автопригоди затримано, транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

6 серпня з переломом та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія мотоцикла 1992 року народження. Дорожня пригода трапилася поблизу Старий Вишнівець, Кременецького району.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля “Opel Astra” при виїзді з другорядної на головну дорогу, зіткнувся з мотоциклістом.

У водіїв здійснено забір крові на вміст алкоголю. По усіх автопригодах тривають перевірки.