На Тернопільщині виявили циркуляцію нового генетично зміненого варіанту “Дельти”.

Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Паничев в ефірі “Суспільного”.

Мутацію штаму підтвердили вчені Київського інституту молекулярної біології та генетики академії наук України. Основна особливість цього варіанту – більша заразність та тяжчий перебіг хвороби.

“Він почав циркулювати з другої половини вересня. Наразі цей варіант переважає на території Західної України”, – розповів Володимир Паничев.

За словами епідеміолога, частинки цього варіанту вірусу краще прикріпляються до поверхні клітин і це призводить до підвищення заразності.

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“Відбулися зміни в поверхневих рецепторах. Я нагадаю, що вдихання вірусу чи потрапляння його на поверхню тіла не означає, що людина захворіє. Зараження відбувається, якщо вірус ковіду прикріплюється до спеціальних рецепторів на поверхні дихальних шляхів. Ми вдихаємо більше вірусів і більше з них мають можливість прикріпитися до наших клітин.

Властивість прикріплятися більшою мірою призводить до підвищення заразності та вірулентності”, – пояснив чоловік.

Епідеміолог зауважив, що у зв’язку з мутацією, ситуація із захворюваністю на коронавірус на початку жовтня не відповідає прогнозам.

“Вересневий перебіг епідемії був цілком спрогнозований. Якщо у вересні захворюваність не перевищила показники минулого року, то, на превеликий жаль, останні 4 тижні кількість хворих перевищує показники жовтня минулого року на 1,6%”, – зазначив Володимир Паничев.

Джерело: Тернополяни