15 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 8 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 79 р., Тернопільський район;
2 – чоловік 78 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 49 р., Тернопільський район;
4 – жінка 87 р., Кременецький район;
5 – чоловік 79 р., Тернопільський район;
6 – жінка 33 р., м.Тернопіль;
7 – жінка 79 р., Тернопільський район;
8 – чоловік 59 р., Тернопільський район;
9 – жінка 64 р., Тернопільський район;
10 – чоловік 67 р., Тернопільський район;
11 – чоловік 89 р., Кременецький район;
12 – чоловік 55 р., Чортківський район;
13 – жінка 83 р., Чортківський район;
14 – жінка 68 р., м.Чортків;
15 – чоловік 76 р., Чортківський район.
Загалом минулої доби в області зафіксовано 390 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала 531 людина.
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