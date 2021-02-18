Так, знову українські спортсмени – в компанії найсильніших. До того ж, позаду них розташувалися такі визнані авторитети в світовому біатлоні (ймовірно, з кращими можливостями для тренувань і з кращим оснащенням), як італійці, австрійці, німці…

Але – знову лише участь у квітковій церемонії. Не виключено – з трохи заздрісним позиранням на тих, хто радісно помахує руками на п’єдесталі. Нам він досі ніяк не хоче надати якусь свою сходинку…

18 лютого на ЧС у словенській Поклюці відбулася одиночна змішана естафета, або, як цей вид трохи компактніше називають англійською, single mixed. Збірну України в ній представляли Артем Прима і Дарія Блашко. Не вважаю себе великим фахівцем в біатлоні й, тим більше, не маю наміру ставити під сумнів кваліфікацію наших тренерів, але збоку може скластися враження, що виступи українських біатлоністів на чемпіонаті трохи нагадують… мороку змерзлої людини з надто короткою ковдрою: натягнеш на голову – мерзнуть ноги, вкриєш ноги – холодно голові. Після вчорашньої “індивідуалки” Дмитро Підручний скаржився, що на дистанції почувався непогано, але ніяк не міг довести до ладу стрільбу. Сьогодні ж у тому single mixed все вийшло майже навпаки: наші біатлоністи використали лише по одному запасному патрону і з двома промахами стали найкращими снайперами гонки. Втім, точної стрільби виявилося замало для “бронзи”: на останньому колі Дарії Блашко банально забракло сил, і вона поступилася шведці Еберг у боротьбі за третє місце. “Хотілося наздогнати Ханну Еберг, але, все-таки, вона поки що трохи сильніша…”, – самокритично визнала Дарія після фінішу. В цих словах – квінтесенція будь-якого спортивного змагання. Хоча “поки що” дає надію, що “все так не буде”…

Чемпіонат світу. Одиночна змішана естафета

1. Франція (0+5) 36:42,4

2.Норвегія (0+9) +2,8

3. Швеція (0+8) +22,6

4.Україна (0+2) +35,9

5.Італія (1+6) +55,2

6.Австрія (1+7) +1:03,5