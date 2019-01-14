Безпритульні собаки пожерли жінку

14/01/2019 Розмір тексту:

Жертвою безпритульних тварин днями стала кременчанка.

– У районі цукрового заводу жінку покусали вуличні собаки. Потерпілу на 3 тижні поклали в лікарню. Що робити, хто їй компенсує лікарняне, – пише у спільноті «Типовий Кременець» Алла Гнатюк.

У Кременецькій РКЛ підтвердили, що за допомогою лікарів того дня справді звернулася жінка з укусами собаки. Та стан на серйозність травм не коментують.

У коментарях кременчани обурюються ситуацією із безпритульними тваринами. Дехто звинувачує місцеву владу. Проте, проблема існує не лише у Кременці, а її основна причина здебільшого одна.

– Люди гірше звірів, спочатку повикидають, потім шукають винних. А ви не пробували їх підгодовувати, може б вони тоді не так кидались на людей. Для них двоноге чудо природи – це зло… А влада тут до чого? – пише Галина Гаргай.

Діана Будна також прокоментувала запис:

– Я владу не захищаю, але як опинилися ці собаки на вулиці? Чи не через людську байдужість? Щороку їх все більше на вулицях викинутих цуценятами, викидають і не думають, що як виросте й біди може наробити.

Джерело: Терен