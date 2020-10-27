Прокуратура оскаржила угоди, за якими «Центр екстреної медичної допомоги» переплатив понад 70 тис гривень.

Тернопільською місцевою прокуратурою у лютому 2020 року пред’явлено позов в інтересах держави до Господарського суду Тернопільської області про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю бензину і дизельного палива та стягнення на користь комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради надмірно сплачених коштів.

Встановлено, що у лютому 2017 року між вказаним комунальним підприємством та приватним підприємством з реалізації нафтопродуктів із Запорізької області укладено договір про їх закупівлю.

Надалі, за ініціативою постачальника, укладено три додаткові угоди щодо збільшення ціни, хоча законних підстав для цього не було, а навпаки, ціни на ринку нафтопродуктів знизились.

Через вказані протиправні дії комунальне підприємство зайво сплатило постачальнику понад 70 тис грн.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області позов прокуратури задоволено у повному обсязі.