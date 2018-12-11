Бандити у масках скоїли зухвале пограбування

11/12/2018 Розмір тексту:

Четверо невідомих в масках 11 грудня близько 4:20 проникли у помешкання жителя Скалата.

Чоловіки, погрожуючи предметами, схожими на пістолет та ніж, побили скалатчанина, викрали його металевий сейф та автомобіль Hyundai Santa Fe і поїхали в невідомому напрямку. Потерпілий за допомогою звернувся до правоохоронців.

Як повідомляють у поліції, керівник обласного управління поліції Олександр Богомол оголосив план “Серена”. Менш як за дві години оперативники знайшли викрадену іномарку за 2 кілометри від місця події, в полі. На даний час правоохоронці встановлюють особи нападників та з’ясовують обставини розбою.

Дана подія внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.187 та 289 КК України – розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Оперативники звертаються до мешканців краю, якщо хтось бачив підозрілих осіб в Скалаті, може повідомити будь-які деталі або близько 6 ранку проїжджав даним населеним пунктом,а в автівці був реєстратор, дзвоніть за номером 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію “102“.