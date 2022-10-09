Бабине літо “підмочать” дощі, але тепло ще повернеться

Протягом доби на Тернопільщині можливі дощі. Опадам сприятиме атмосферний фронт, який зачепить західний регіон. Температурні показники частково знизяться.

За прогнозами синоптиків, погодні умови на Тернопільщині цими днями будуть мінливими. Спостерігатимуться невеликі дощі та незначне похолодання. Втім, невдовзі тепла осіння погода повернеться.

“Неділя в Україні трохи підмочить репутацію бабиного літа. Атмосферний зальотний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на захід України. Температура повітря протягом дня підвищуватиметься до +15 градусів. Але надалі передбачається знову суха погода. Вночі та вранці виникатимуть тумани, що вимагатиме посиленої уваги на дорогах”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї переважатиме антициклональний характер погоди. Відтак буде тепло, а опади малоймовірні.