До скреготу гальм, звуків ударів заліза об залізо й брязкоту розбитого скла автівок, про трагічні пригоди з якими повідомляється практично кожного дня, останнім часом у нашому колись тихому й спокійному краї додалися ще й звуки вибухів.

І оскільки йдеться не про петарди й феєрверки, а про вибухи “пекельних машинок”, спеціально сконструйованих для того, щоб завдати шкоди конкретним людям, додалося роботи й хірургам. Не виключено, що невдовзі може додатися її й психологам і навіть психіатрам – життя в умовах прихованої загрози і непевності для людської психіки не вельми корисне, щоб не сказати – згубне. І ось уже залишена якимось студентом-роззявою спортивна сумка на сходовій клітці одного з місцевих вузів спричинила масову евакуацію (не знаю, наскільки організовану) студентів і співробітників. А оскільки зменшення числа усіляких соціопатів і неадекватів у наших умовах очікувати не варто, можна, на жаль, безпомилково виступити в ролі похмурої віщунки Касандри й спрогнозувати, що такий тренд у їхній діяльності продовжуватиметься і далі. Тобто й далі будуть повідомлення про замінування, нервозні евакуації, а подекуди, може, й справді бабахне (тьху-тьху, постукаю по дереву й тричі сплюну через ліве плече)…

Тут отій психіці саме на часі вчепитися за рятівну соломинку й згадати, що подібне не є нероздільним привілеєм нашого славного Надзбруччя – таке трапляється й траплялося завжди і скрізь. Саме цього дня 20 років тому, 8 вересня 1999 р. стався потужний вибух у житловому будинку на вул. Гур’янова у Москві, який забрав життя 106 людей, а ще 690 покалічив. Він, як встановило слідство, мав чеченський слід і був спрямований на масову загибель людей з метою порушення громадської безпеки, залякування населення і впливу на прийняття рішень органами влади щодо ліквідації наслідків нападу бойовиків на Дагестан в серпні 1999 р. Хоча доводилося чути й версії про те, що в цій справі не обійшлося без ФСБ, причому зовсім не в ролі стороннього спостерігача… А ще слідство виявило цілий ланцюжок типово “рассєйського” нехлюйства, недбалості, а то й прямого сприяння терористам з боку міліціонерів у доставці замаскованої під цукор вибухівки до місця майбутнього теракту. Тут на часі сказати, що перелічені чесноти зовсім не є таланом лише росіян – ними щедро наділені, зокрема, й ми з вами. А тому… словом, будьте пильні й повідомляйте поліцію про підозрілі пакети – здоровіші будете.

Ігор Дуда