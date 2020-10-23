Близько двадцяти градусів тепла передбачають синоптики у п’ятницю на Тернопільщині. Погодні умови у нашому регіоні зумовлюватиме антициклон, тож обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливі тумани.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде південно-західним, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 14 – 19 тепла.

«Захисним сонячним віночком стоїть антициклон, який і подарує практично всій нашій території суху погоду. Тобто, п’ятниця буде в нас без дощу, і виїжджати за місто, чи пройтися після роботи, чи відірватися від хатнього он-лайну можна буде спокійно і приємно. Вітер очікується з південного заходу, температура повітря також буде явно “південна” – протягом дня в Україні передбачається +15 +20 градусів. У суботу-неділю повітря в Україні посвіжіє, проте не критично, суттєві опади – навряд, хіба що в суботу по північних районах прогуляються невеликі опади», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, третя декада жовтня нас тішить приємним осіннім теплом. Втім, уже наступного тижня ймовірне суттєве похолодання.