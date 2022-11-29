Антициклон зі сходу йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, це сприятиме температурним перепадам. Стовпчики термометрів коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде похмуро. Через температурні перепади на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження. У Тернополі та області обійдеться без істотних опадів, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с., температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, перший місяць зими принесе відчутне похолодання.

“З 1-го грудня, в Україні похолоднішає, вночі домінуватимуть “мінуси”, вдень переважно очікуються невеликі морози. За попередніми прогнозами, посилення морозів передбачається з 7-го грудня”.

Отже, цього тижня погода на Тернопільщині буде мінливою. Втім, наприкінці тижня очікується відчутне похолодання.