Циклон Axel постачатиме до України атмосферні фронти, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Це принесе чергову порцію опадів і навіть похолодання.

Найбільше дощитиме у західному регіоні.

«21-го травня циклон Axel закидатиме нам атмосферні фронти. А ті, у свою чергу, закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання.

Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України. У західних областях температура повітря знизиться до +15+22 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, можливі пориви до сильного, особливо при грозах», – зазначила Наталка Діденко. Відтак ховати теплий одяг і парасолі ще зарано. Оскільки дощі спостерігатимуться на Тернопільщині і до кінця цього тижня.

За попередніми прогнозами метеорологів, підвищення температурних показників на Тернопільщині варто очікувати не раніше вихідних. А впродовж тижня дошкулятиме і дощ, і холод, і сильний вітер.

Софія Романська