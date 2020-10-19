Шахрайство з орендою житла задокументували працівники тернопільської поліції. 6500 гривень втратив тернополянин.

Чоловік через оглошення в мережі Інтернет хотів орендувати помешкання в обласному центрі. Зателефонував за вказаним номером, обговорили ціну та домовилися про оплату. Орендодавець заявив, що працює лише за передоплатою, тож потерпілий через термінал перевів кошти на невідомий рахунок. Квартири він так і не побачив, як і своїх грошей. Довелося йти в поліцію.

Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери.