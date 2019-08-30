Черговий факт заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Як повідомила жителька Кременця, вона стала жертвою аферистів.

Як розповіла потерпіла, її донька знаходиться в тяжкому стані в лікувальному закладі. Родичці потрібна операція на яку вона немає коштів, тому з проханням допомогти звернулася до краян, розмістивши інформацію в соціальній мережі. До неї зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку. Аферист повідомив, що до фінустанови звернулися працівники фонду допомоги з проханням здійснити транзакцію, аби переказати чималу суму на рахунок краянки, адже через технічні проблеми гроші не надходять на електронний гаманець. Аби операція пройшла успішно жінці потрібно переказати наявні кошти на інший вже активний рахунок. Потерпіла, сама не усвідомлюючи своїх дій, поспішила до банкомату та перевела 40000 гривень на вказані шахраєм банківські реквізити. Лише згодом зрозуміла, що доступу до нового рахунку немає. Як наслідок, заявниця втратила вже зібрані кошти на лікування доньки. Про шахрайство повідомила поліцейських.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції.