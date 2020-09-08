Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна аптека № 78» перейшла на цілодобовий режим роботи, тобто – 24 години поспіль сім днів на тиждень.

Як наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук: «Команда комунальної аптеки Тернопільської обласної ради №78 укотре демонструє, що вона працює на благо мешканців області. Більше того – реагує на новітні виклики та потреби і жителів, і медичних закладів не лише обласного центру, а й краю в цілому. Через зростання хворих на COVID-19, а відтак і супутніх хвороб аптека переходить на цілодобовий режим роботи. Що це означає? А те, що у будь-яку годину дня чи ночі тут можна буде придбати медикаменти, предмети догляду за хворими, засоби санітарії та гігієни, лікарські трави. І зробити це матимуть змогу не лише краяни, а й лікувальні установи чи підприємства».

78 аптека назавжди стала часточкою історії Тернополя, недарма їй у минулому році виповнилось 60. Також підприємство користується повагою та популярністю в усій області. Тим паче, що аптека займається і виробництвом ліків. У Тернопільській області тільки таких дев’ять, а в обласному центрі – п’ять.

78 аптека одна з небагатьох, яка має право працювати із придбанням, зберіганням, перевезенням, реалізацією та знищенням наркотичних засобів.

Очільник області подякував керівництву аптеки за ініціативу і розуміння необхідності працювати цілодобово. «Не зважаючи на певні ускладнення для колективу, що потягне за собою цілодобовий графік роботи, його впровадження – це потрібний крок для поліпшення надання послуг населенню та медичним закладам. Адже таких підприємств у Тернополі дуже не вистачає. Разом з тим це не тільки нові зручності для тернополян, а й збільшення кількості працюючих – плюс три нових робочих місця, що також є вкрай важливим».

Віктор Овчарук побажав колективу 78 аптеки «… доброї праці на благо нашої тернопільської громади»! Підсумовуючи сказане, маємо додати: минули роки від початку роботи 78 аптеки, змінювались покоління, погляди, переконання. Міцніли знання, накопичувався досвід, оновлювалась та осучаснювалась матеріальна база, але незмінним залишився рівень обслуговування, повага до відвідувачів та велика турбота за життя і здоров’я тернополян.