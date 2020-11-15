35 тисяч жителів Тернопільщини хворіють на цукровий діабет. За інформацією обласного центру громадського здоров’я, майже п’ять тисяч осіб інсулінозалежні. Поширення хвороби зберігає негативну тенденцію.

14 листопада — Всесвітній день боротьби з діабетом. З цієї нагоди експерти обласного центру здоров’я влаштували просвітницьку акцію. Вони розповідали жителям краю, як попередити хворобу та не допустити її прогресу.

“На сьогодні цукровий діабет є не тільки важливою медичною, а й соціальною проблемою. Кількість хворих на цукровий діабет на сьогодення у світі сягає понад 180 млн. осіб, в Україні – 1,5 млн. чоловік, понад 180 тисяч з них потребують щоденного введення інсуліну. Серед хворих частка інсулінозалежних становить 40 — 80%. Тривалість життя хворих на цукровий діабет скорочується на 10 – 12 років. В Тернопільській області нараховується понад 35 тисяч осіб, хворих на цукровий діабет. Понад 5000 осіб отримують інсулінотерапію, з них майже 300 дітей. Хворим на цукровий діабет необхідно дбати про самоконтроль над рівнем глюкози, кетонів, білку в організмі. Також важливо вести активний спосіб життя та раціонально харчуватися. Виконання цих простих порад допоможе в покращенні якості та тривалості життя, в усуненні симптомів цукрового діабету, в профілактиці ускладнень”.

Допомогу хворим на цукровий діабет надають у Тернопільській університетській лікарні та 29-ти ендокринологічних кабінетах, які працюють в лікувально-профілактичних закладах області.