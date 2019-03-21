29 березня віднова почитання Чудотворної ікони розп’яття Спасителя із Зарваниці. Ікону перевезуть до Риму для благословення корони Тернового вінка Святійшим Отцем Франциском Папою Римським у Базилиці Святого Петра, а 1 квітня на декілька днів ікону привезуть до Катедри. Віднова почитання ікони відбувається за сприяння Благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро».

Завдяки чудотворній іконі Богородиці Марійський духовний центр у Зарваниці відомий на весь світ. Щороку сюди приходять сотні тисяч паломників, аби віддати шану Богородиці. Однак мало хто знає, що тут була ще одна, не менш шанована ікона – чудотворна ікона Розп’ятого Спасителя. Вона була центральною іконою в парафіяльній церкві Пресвятої Трійці. Її добре пам’ятають старожили села Зарваниця.

Історія ікони Розп’ятого Спаса Ісуса Христа дуже цікава. Її знайшов 1728 року мешканець Зарваниці Стефан Долган у полі. Дорогою з Дарахова до Зарваниці чоловік помітив «чорну шухляду», у якій зберігалось зображення сцена розп’яття Ісуса Христа написане на шовці. Стефан забрав святиню додому. Через якийсь час завдяки святині стали траплятися дива. Чутки швидко ширилися селом. Іконою зацікавився тодішній губернатор Зарваниці, який дуже хотів мати її у своїй колекції, але ікону передали до церкви.

У 1742 році ікона була коронована та визнана чудотворною київським митрополитом та львівським архієпископом Атанасієм Шептицьким. Майже 200 років вона зберігалася в церкві Пресвятої Трійці в Зарваниці і була дуже шанованою. Та під час Другої світової війни ікона зникла. Ймовірно, її таємно перевезли до Львова. По сьогоднішній день відомостей про святиню не було, але на цьому історія чудотворної ікони розп’ятого Спасителя із Зарваниці не закінчується.

20 років тому уродженець Зарваниці Віктор Чернов, який на той час був підлітком, знайшов частину ризи ікони на руїнах старої будівлі в селі.

– Вона була срібна. Обійшов ще територію, але іншої частини не знайшов, – згадує Віктор Чернов.

Торік у жовтні Віктор Чернов передав свою знахідку до церкви Пресвятої Трійці у Зарваниці, де її помістили поряд з вотами та срібною короною, що колись жителі міста Бережани подарували на знак вдячності за отримане чудо після молитви перед іконою Розп’ятого Спасителя.

Пошуки зниклої чудотворної ікони привели до Львівського державного архіву, де віднайшли документи, що засвідчують приїзд до Зарваниці спеціальної комісії, яка фіксувала чудотворну дію ікони.

– Ця комісія в Зарваниці працювала три дні, зібрала понад 40 свідчень різних осіб, – розповідає отець Роман Демуш. – Результат заключення комісії передали до Риму. Після позитивної відповіді з Ватикану митрополит Атанасій Шептицький приїхав до Зарваниці і урочисто визнав ікону Розп’ятого Спасителя Чудотворною.

За ініціативи Архієпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівський УГКЦ та за жертовної підтримки благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори Добро» ікону розп’ятого Спасителя із Зарваниці відновлено у вигляді детальної копії. Для повернення віднови почитання ікони її 29 березня перевезуть до Риму для благословення корони Тернового вінка Святійшим Отцем Франциском Папою Римським у Базилиці Святого Петра. Після почитання її Святішим Отцем Папою Римським святиня тиждень перебуватиме в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя.