Збаразькі козаки взялися за зброю. ФОТО

19/03/2018 Розмір тексту:

Військово-патріотичний вишкіл «Козацька Січ-2018» розпочався у Збаражі. Кілька десятків курсантів вже присягнули на вірність українському козацтву, наразі вони беруть участь у заняттях з тактичного навчання стрільби та озброєння.

Учасників військово-патріотичного вишколу «Козацька Січ-2018»

Навчають, як оборонятись та вміти захистити себе, також усіх залучають до тренувань. «Це планова підготовка військово-патріотичної молоді Тернопільщини. Радує те, що так багато молодих людей приєднується. Уже присягнули кілька десятків курсантів. Всі запевняють, що вибір зробили свідомо. Ми в свою чергу будемо робити все, щоб ці тренування були корисними для них. Щоденна робота над собою, правильне налаштування – усе це неодмінно дасть позитивний результат», – каже наказний отаман Тернопільського коша українського козацтва.

Серед учасників військово-патріотичного вишколу – дівчата. Вони вважають, що захистити себе повинен вміти кожен. «Такі заняття доступні всім. А військовий вишкіл допомагає нам бути більш сильними, сміливими, ми зможемо стати на захист нашої країни при необхідності», – додає курсант 17 групи Державного навчального закладу Тернопільського коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки Юлія Литвин.

Триватиме військово-патріотичний вишкіл упродовж тижня.

Софія Романська