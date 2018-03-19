Збаразькі козаки взялися за зброю. ФОТО
Військово-патріотичний вишкіл «Козацька Січ-2018» розпочався у Збаражі. Кілька десятків курсантів вже присягнули на вірність українському козацтву, наразі вони беруть участь у заняттях з тактичного навчання стрільби та озброєння.
Учасників військово-патріотичного вишколу «Козацька Січ-2018»
Навчають, як оборонятись та вміти захистити себе, також усіх залучають до тренувань. «Це планова підготовка військово-патріотичної молоді Тернопільщини. Радує те, що так багато молодих людей приєднується. Уже присягнули кілька десятків курсантів. Всі запевняють, що вибір зробили свідомо. Ми в свою чергу будемо робити все, щоб ці тренування були корисними для них. Щоденна робота над собою, правильне налаштування – усе це неодмінно дасть позитивний результат», – каже наказний отаман Тернопільського коша українського козацтва.
Серед учасників військово-патріотичного вишколу – дівчата. Вони вважають, що захистити себе повинен вміти кожен. «Такі заняття доступні всім. А військовий вишкіл допомагає нам бути більш сильними, сміливими, ми зможемо стати на захист нашої країни при необхідності», – додає курсант 17 групи Державного навчального закладу Тернопільського коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки Юлія Литвин.
Триватиме військово-патріотичний вишкіл упродовж тижня.
Софія Романська
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