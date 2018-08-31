За які послуги у тернопільських школах доведеться платити батькам

31/08/2018 Розмір тексту:

У школах Тернополя зможуть надавати освітні платні послуги. Відповідне Положення затвердили під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради.

– Рішенням виконкому ми затвердили Положення про надання платних послуг у закладах загальної середньої світи Тернополя, – розповів Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Також доручаємо закладам загальної середньої освіти Тернопільської міської ради при розрахунку вартості платних послуг керуватися цим Положенням. У різних закладах може бути різна вартість послуг. Після підрахунків на рівні закладу вони своїми наказами будуть затверджувати розмір оплати. Відповідно, у Положенні передбачені складові вартості витрат: витрати на оплату праці, відрахування на оплату праці, індексація зарплати, інші витрати передбачені чинним законодавством.

У документі зазначено, що у школах можуть надавати такі платні послуги: підготовка до вступу у вищий навчальний заклад, до зовнішнього незалежного оцінювання, організація та проведення у позанавчальний час заходів з освітнього, науково-технічного, туристичного, екологічного, спортивно-оздоровчого та гуманітарного напрямків, проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, забезпечення відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких таборах з денним перебуванням дітей, освітні послуги встановлені навчальними планами і програми, які не передбачені у бюджетному фінансуванні зі штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності, перебування дітей в групах продовженого дня та забезпечення їх харчуванням та інші.

– Держава відмовилась від фінансування груп продовженого дня і ці видатки передали на місцевий бюджет, – пояснює Леонід Бицюра. – Ми і так маємо недофінансовану освіту, а це – додаткові видатки. Ми розрахували декілька варіантів для функціонування груп продовженого дня з різним перебуванням дітей у групах: 3,4 та 6 годин з відповідними розрахунками. Попередні перемовини з батьками показали, що є батьки, які готові платити за той чи інший формат перебування дітей у таких групах. Разом з тим від оплати за перебування у групах продовженого дня будуть звільнені ті пільгові категорії, які підтримує міська рада іншими рішеннями, в тому числі діти учасників бойових дій.

За бажанням батьків у школах також зможуть ділити клас на три підгрупи для вивчення іноземної мови або інших предметів. Для цього батькам необхідно буде укласти з навчальним закладом відповідний договір. Але навчання у таких групах також доведеться додатково оплачувати. Перелік послуг, які вказані у рішенні виконкому, за словами Леоніда Бицюри, на безоплатній основі надаватимуться дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям учасників бойових дій.

Ольга Трач

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