За сприяння фонду Ігоря Гуди тисячі потребуючих Тернопільщини отримають Паски до Великодня. ВІДЕО

13/04/2017 Розмір тексту:

Паски, які випікали для потребуючих у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті біля Тернополя, відправляються до людей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, з ініціативи підприємця та мецената, генерального директора компанії «Креатор-Буд», засновника благодійного фонду «Твори добро» Ігоря Гуди, за підтримки Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ, з благословення Архиєпископа і Митрополита Василія Семенюка відбувається акція «Великодня паска потребуючим».

Ігор Гуда подякував Петриківському обласному геріатричному пансіонату за допомогу у виготовленні та фасування великодніх гостинців.

Підприємець запропонував організувати випікання пасок у петриківській пекарні, яка розташована на території геріатричного пансіонату. Відтак, літні люди, які перебувають у геріатричному будинку вдячні ініціатору великодньої акції за те, що змогли долучитись до доброї справи.

Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія вже не вперше співпрацює з благодійним фондом «Твори добро». Нагадаємо, наприкінці лютого на Тернопільщину з Ватикану за підтримки Ігоря Гуди та його дружини Наталії прибула унікальна християнська святиня — Нерукотворний Образ Христа. У передвеликодній час благодійник знову надав підтримку: закупив продукти для випікання та все необхідне для оздоблення і пакування пасок.

Голова християнської організації «Братство милосердя», що діє при Тернопільській вищій духовній семінарії Іван Гуменюк запевняє, великодні кошики потребуючим роздаватимуть з четверга до суботи.

– Ми разом – з фонд «Твори добро» і «Братство милосердя» будемо розвозити пакунки – великодні кошики для потребуючих людей, а саме – у геріатричні будинки, психлікарню і будинки сиротинці, – розповів Іван Гуменюк.

Отець Роман Дутчак переконаний – світло, яке ми маємо прийняти у наше серце в день Воскресіння проявляється у наших добрих справах.

– Така добра справа, яку ми робимо сьогодні має достойне благословення і буде мати достойний наслідок, оскільки це українці допомагають українцям Важливим моментом є те, що паски будуть завезені в нашу Національну гвардію, яка знаходиться в Тернополі і в 44-ту бригаду, у військову частину, – зазначив отець Роман.

Напередодні свята великодні гостинці отримають понад 2 тисячі потребуючих.