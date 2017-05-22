Якими будуть на Тернопільщині останні дні весни

22/05/2017 Розмір тексту:

Мінливу погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині цього тижня. До середи буде тепло і сонячно, а далі можливе незначне похолодання. Також не обійдеться без дощів, місцями грози і град.

В останній декаді травня температура повітря підвищуватиметься до двадцяти трьох градусів тепла, нижній поріг – вісім градусів вище нуля. По всій території регіону передбачають мінливу хмарність, місцями різкі перепади температурних показників, а також опади у вигляді дощів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останні дні травня будуть прохолодними.

«По всій території західного регіону передбачається мінлива хмарність з проясненнями в обідню пору доби. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 8 – 11 градусів тепла; вдень 18 – 23 градуси вище нуля. Місцями можливі дощі та грози. У другій половині тижня спостерігатиметься незначне похолодання».

За словами метеорологів, спеки у травні не передбачається. А останні дні цього місяця будуть досить прохолодними.

Софія Романська