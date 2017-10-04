Як тернопільські нардепи голосували за судову і пенсійну реформи

04/10/2017 Розмір тексту:

3 жовтня Верховна Рада схвалила зміни до законодавства в частині так званих судової та пенсійної реформи.

Навколо цих законів довгий час тривали напружені дебати. Багато політиків вважають перші посиленням впливу Глави держави на судову владу. Натомість адепти Президента акцентують увагу на збільшенні пенсій, що стане наслідком другої реформи – пенсійної.

Власне, на цьому грунті різними були голосування тернопільських нардепів. Члени провладної коаліції порошенківці Барна, Юрик, Люшняк, Побер та “фронтовик” Заставний дружно проголосувала за обидві реформи.

“Свободівець” Головко двічі був проти, Пастух з партії Садового – утримався за пенсійні зміни і голосував “проти” судових. Ляшкіст Чижмарь за судову реформу не голосував, а пенсійну – підтримав.