Викладача тернопільського вузу спіймали на хабарі у 3000 гривень. ФОТО
Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно викладача одного з вузів обласного центру.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що викладач вишу вимагав і отримав 3000 грн від четвертокурсника за вплив на членів екзаменаційної комісії в успішному складенні ним комплексного екзамену.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).
Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Злочин викрито спільно із працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Додати свій коментар
Головні новини
- До яких змін треба готуватися тернопільським школярам у наступному навчальному році?
- З тернопільських ринків може зникнути домашнє молоко
- Чорнобильці їздитимуть у тернопільських маршрутках безкоштовно без обмежень
- Викладача тернопільського вузу спіймали на хабарі у 3000 гривень. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...