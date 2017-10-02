Впливовий тернополянин відзначив серйозний ювілей

02/10/2017 Розмір тексту:

1 жовтня святкував своє 70-річчя один з найвпливовіших та заможніших жителів Тернопільської області багаторічний керівник ПАТ”Тернопільгаз” Олег Караванський.

Як нам стало відомо, святкування ювілею відбулося в одному з престижних ресторанних комплексів Тернополя. Було чимало ВІП-гостей та насичена концертна програма.

Караванського вважають неформальним лідером старої господарської еліти області. На межі століть працював заступником голови Тернопільської ОДА, 4 рази обирався депутатом обласної ради. Його родина через афільовані структури є одним із співвласників “Тернопільгазу”.

Маючи через газове господарство вплив на виробничників та неабиякі організаторські здібності, Караванський в позитивному сенсі згуртував навколо себе чимало впливових тернополян.

“За Збручем” приєднується до щирих вітань на адресу ювіляра!