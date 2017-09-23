Володимир Кравець: “Передача Вишнівецької лікарні громаді вирішить фінансові проблеми медзакладу”

Загалом тема Вишнівецької лікарні давно вже на слуху. Однією з основних проблем, що не дає вщухнути дискусіям, є серйозний брак коштів. Це в свою чергу може врешті призвести як до зменшення кількості кваліфікованих працівників, так і до закриття медичного закладу, в якому на разі лікується понад 19 тисяч пацієнтів.

Попри бажання та численні спроби керівництва Вишнівецької ОТГ, зокрема її керманича Володимира Кравця, вирішити проблему та допомогти лікарні – нічого не вдається. Справа в тому, що медичний заклад «завис між реформами». Сама лікарня перебуває на балансі в Збаразької РДА. Разом з тим, згідно чинного законодавства до 1 січня вона повинна перейти до Вишнівецької ОТГ (власне з 19 тисяч пацієнтів 8,3 – вишнівчани). Поки ж цього не сталось лікарня отримує кошти від Вишнівецької ОТГ у розмірі 60% (медична субвенція, яку отримує громада) і від Збаразької РДА – це 40% відповідно.

Через таке співфінансування й утворилась проблема нестачі в лікарні коштів. Адже за своїх 8,3 тисячі пацієнтів Вишнівецька громада сплачує всі 60%, а от щодо другої частини фінансування найчастіше й виникають проблеми: кошти на рахунку є, однак, вони чомусь не доходять.

– Послугами Вишнівецької лікарні користуються понад 19 тисяч жителів, а медичну субвенцію нам виділяють лише на 8,3 тисячі людей, котрі живуть на території громади. Ці гроші в повному обсязі надходять до медичного закладу. Попри це, їх не вистачає. Якби ж відбулась передача лікарні на наш баланс швидше – це набагато б спростило роботу. Адже субвенція із держбюджету поступала би напряму у казну громади. По-друге, якщо до громади увійдуть усі села, які до цього не приєдналися, сума асигнувань на медичну реформу повинна збільшитись. Відповідно, лікарня зможе закуповувати медикаменти, утримувати працівників, виплачувати зарплату, – зауважує Володимир Кравець.

На думку очільника громади, розв’язати проблему Вишнівецької лікарні повинна допомогти й медична реформа. Особливо принцип «гроші ходять за пацієнтом», тобто за кожного пацієнта заклад отримуватиме кошти. Це дасть можливість покращити медичні послуги, які надає лікарня, закупити медикаменти та обладнання; лікарі зможуть отримувати гідну зарплату, а населення – якісні медичні послуги.