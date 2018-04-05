Водія, який їздив п’яним і побив поліцейського, оштрафували на 3400 гривень

05/04/2018 Розмір тексту:

Випадок стався у Збаражі, на Тернопільщині. На одній з вулиць патрульні зупинили авто іноземної реєстрації з несправними фарами. Водій виявився агресивним – лаявся, принижував інспекторів.

Патрульні одразу зрозуміли в чому справа – чоловік хильнув зайвого, пише Експрес-онлайн.

Проходити перевірку на драгері чоловік відмовився, тож його повезли у Збаразьку районну лікарню. Там він розійшовся не на жарт – перекидав меблі, лаявся, кричав. Один з патрульних спробував заспокоїти чоловіка, а той накинувся на нього, порвав форму і побив.

“Наніс удар головою в обличчя поліцейського та декілька ударів ногами по правій нозі, тим самим перешкодив працівнику правоохоронного органу виконувати свої службові обов’язки. Потерпілому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді садна носа та правої гомілки, які відносяться до легких тілесних ушкоджень”, – йдеться у документах суду.

Та поліцейським таки вдалося втихомирити дебошира. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження згідно частини 2 статті 345 ККУ.

А днями, як з’ясував Експрес-онлайн, справа дійшла логічного завершення. Збаразький районний суд Тернопільської області вирішив долю хулігана:

“Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 КК України, призначивши йому покарання у виді штрафу, що становить 3400 гривень”, – йдеться в документі.

У водія-порушника є ще майже місяць, аби оскаржити вирок в апеляційному суді, та швидше за все цього робити не буде. Адже покарання за його вчинок і так доволі м’яке.